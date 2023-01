Riparte la privatizzazione di Ita Airways | occhi puntati su Lufthansa

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) E' in fase di decollo ladi Ita. Il Dpcm con le regole della vendita pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha dato il via alla vendita della newco nata dalle ceneri di Alitalia e ora l'attesa è per l'offerta di. Un'offerta che dovrebbe arrivare sul tavolo del Ministero dell'...

A novembre Msc ha fatto sapere espressamente "di non essere più interessata a partecipare alladi Ita Airways". Quota di minoranza tramite "uno o più aumenti di capitale" Tra le norme ...Ita, pubblicato il Dpcm:l'iter per la. Lufthansa in pole Aereo perde contatto radio e scatta l'allarme, decollo immediato per 2 Eurofighter: cosa è successo L'incidente L'... Ita: riparte la vendita. Riflettori su Lufthansa Via libera alla nuova procedura per la vendita di Ita. E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che fissa le modalità ...