Rinviata Napoli – Sabaudia. La decisione su Savigliano – Brugherio

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Serie A3 Credem Bancala gara traLa Lega Pallavolo Serie A informa che la gara tra QuantWaree SSD, valida per la 2a giornata di ritorno di Serie A3 Credem Banca e in programma per domenica 8 gennaio 2023, èa data da destinarsi causa positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra ospite. Serie A Credem BancaI provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo Nazionale Il Giudice Sportivo Nazionale, in merito agli incontri del 24 e 26 dicembre 2022, ha adottato i seguenti provvedimenti: A CARICO TESSERATI Alessandro Acquarone (HRK Motta di Livenza) – Ammonito A CARICO SODALIZIAvimecc Modica – Richiamo per assenza del secondo allenatore in panchina GARA NON DISPUTATA Monge-Gerbaudo– Gamma Chimica ...