Rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati | gli obiettivi di Alternativa Forense

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’aggregazione di candidati “”, per le elezioni per ildeldi Salerno del 12, 13 e 14 gennaio 2023, si propone ai colleghi del Foro con l’obiettivo di realizzare un radicale rinnovamento all’interno della locale Istituzione ordinistica, dopo circa un trentennio in cui la governance è rimasta sostanzialmente immutata.vuole offrire aglisalernitani la possibilità di una scelta di rappresentanza nuova e indipendente rispetto ad una amministrazioneconsolidatasi nei precedenti tre decenni che, ancora una volta, seppure divisa, si ripropone per un ...

Orizzonte Scuola

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, la lista per ilconsiglio di amministrazione, che verrà presentata dal board uscente, dovrebbe appunto contenere la conferma dei ...... in Italia erano già più di 700.000 gli automobilisti che, a causa dell'incremento generalizzato dei costi, avevano dichiarato di aver saltato il pagamentodell'assicurazione auto. Una ... Rinnovo contratto scuola, l’11 gennaio prosegue la trattativa all’Aran: da risolvere la questione legata alle posizioni economiche del personale ATA Passano i giorni e la questione del rinnovo di Milan Skriniar resta un enorme punto interrogativo per l’Inter. Skriniar rinnovo Inter. Rinnovo Skriniar, l’Inter non si muove dall’offerta di sei milion ...Sport - Da giorni sta già sfoggiando i suoi numeri in allenamento, oggi pomeriggio (ore 16.30) a Lecce ripasserà il repertorio. I salentini non hanno mai ...