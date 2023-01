Rincaro sui libri scolastici | 300mila euro per i Comuni del litorale nord

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Fiumicino – “Trecentomilaper idell’Etruria Meridionale per far fronte all’aumento del costo dei. Un modo concreto per sostenere le famiglie e garantire il diritto all’istruzione di tutti”. Lo dice la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano commentando gli stanziamenti previsti per idi Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Civitavecchia, Tolfa e Allumiere. “La Regione Lazio disegnata in questi anni dal centrosinistra – aggiunge – è una Regione a dimensione di giovani. Sono loro il motore fondamentale per lo sviluppo della nostratà. L’investimento nell’istruzione rappresenta una misura della capacità di un’amministrazione di costruire il futuro del suo territorio, – sottolinea Califano – diminuendo il rischio di ...