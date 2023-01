Rincari | opposizioni all' attacco Crosetto vs Bce | troppi errori | ci mettono a rischio

AGI - Agenzia Italia

- Gli aumenti di luce, gas e carburanti sta infiammando il clima politico. Lecontro il governo, parlano di una maxi stangata. Ad alimentare ulteriore tensione la tenuta dei conti. Il ministro della Difesa in una intervista ha attaccato la Banca Centrale Europea sul ...Leall'attacco. Matteo Renzi di Italia Viva: 'La 'pacchia finita' era per iagli automobilisti'. Gas, la famiglia tipo ha speso 1.866 euro nel 2022, in un anno la bolletta è ... I rincari della benzina compattano le opposizioni Gli aumenti di luce, gas e carburanti sta infiammando il clima politico. Le opposizioni contro il governo, parlano di una maxi stangata. Ad alimentare ulteriore tensione la tenuta dei conti. Il minist ...Con l'abolizione dal 1° gennaio del taglio alle accise i prezzi di diesel e benzina arrivano a picchi di 2,2 euro al litro ...