Rincari | Bonaccini a La7 | “Prima Salvini e Meloni urlavano contro accise e rincari | ora le aumentano Paradossale”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “È abbastanza incredibile,che con quello che hanno promesso e urlato quando non erano al governo sul tema deie delle, proprio loro le abbiano aumentate e abbiano tolto i benefici fiscali del governo Draghi per cui ci troviamo con la benzina e i pedaggi aumentati. Quei benefici andavano prorogati“. Lo ha detto Stefanointervistato a In Onda su La7 sul tema deidi inizio anno. Il candidato alla segreteria del Pd ha poi difeso il reddito di cittadinanza: “Eliminarlo sarebbe un errore grandissimo perché in tutto il mondo occidentale ci sono sussidi per aiutare chi è povero” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.