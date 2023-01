Rimonta Atalanta | da 0-2 a 2-2 in casa dello Spezia

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) LA(ITALPRESS) – L’incappa in un pomeriggio no, lonon ne approfitta e gli ospiti gongolano per il gol del 2-2 all’ultimo respiro. Al Picco un primo tempo stellare dei bianchi diche non puntano quasi mai sul possesso palla ma che chiudono al 45? con due gol di vantaggio. Nella ripresa bastano Muriel e Hojlund per cambiare la gara, il gol di Pasalic è una beffa per i liguri. Si comincia subito a cento all’ora. Holm vola e crossa per Bastoni che sbaglia il tiro (2?). Ritmi altissimi. Al 7? Nzola cavalca sulla corsia destra da dove calibra un cross per Gyasi: destro di prima intenzione che trafigge Sportiello. Risposta atalantina al 12?, Zapata entra in contatto con Zoet, in uscita. Paura per il portiere spezzino poi tutto rientra, compreso Zoet negli spogliatoi (entra Zovko). Il portiere ...