Restate in casa Teheran soffoca nello smog | le immagini impressionanti

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Una cappa fissa che quasi toglie il respiro. Le scuole rimangono chiuse ae in molte altre città dell'Iran a causa della grande nuvola diche sovrasta i cieli del Paese. Nella Capitale gli abitanti sono invitati a rimanere in: molti accusano il governo per aver bruciato il mazut, un olio combustibile pesante e di bassa qualità utilizzato nelle centrali elettriche al posto del gas naturale.

