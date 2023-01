Renfield | Nicholas Hault è il servo del Dracula di Nicolas Cage nel trailer teaser del film

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L'anteprima anticipa il primoufficiale della pellicola di Chris McKay in arrivo domani in streaming. Con un post pubblicato sui canali social ufficiali,si presenta con una prima occhiata al personaggio che sarà interpretato daHoult. Questa sorta dianticipa ilvero e proprio che arriverà domani in streaming. Ispirato al classico di Bram Stoker,vedrànel ruolo diin una storia scritta dall'autore di The Walking Dead, Robert Kirkman, e prodotta e diretta da Chris McKay (The Lego Batman Movie, The Tomorrow War).: svelato il rating delconnel ruolo ...

Movieplayer

NEL CAST :Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, Shohreh Aghdashloo. L'uscita ..., questo il suo nome, con la speranza di ottenere la vita eterna da Dracula si mette a completa ...Il ruolo del protagonistasarà rivestito dal talentuosoHoult , famoso sin da bambino per il suo ruolo nel film About a Boy , X - Men , The Great , Mad Max: Fury Road (2015), ... Renfield: Nicholas Hault è il servo del Dracula di Nicolas Cage nel ... Nicolas Cage ha parlato del suo approccio ispirato, anche al Conte Orlok interpretato da Max Schreck in Nosferatu il vampiro.Besides all the follow-ups and reboots, this year will bring original stories of Barbie, Leonard Bernstein, Enzo Ferrari, the father of the A-bomb, Dracula’s lackey and a coked-up bear.