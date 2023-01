Regionalizzazione | rischio aumento gap | in Sicilia solo il 10% fa il tempo pieno alla primaria | in Piemonte il 51% Lo dice Svimez

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il Ministro per gli Affari Regioni Roberto Calderoli, sin dal primo giorno di mandato ha subito puntato sul progetto di autonomia differenziata che già è presente in una bozza di disegno di legge. In attesa di comprendere se, come e quando la scuola verrà inserita nel progetto di, alcuni dati mostrano come esistano differenze evidenti fra le regioni del Sud e del Nord. L'articolo .