Regionali Lazio e lo spettro di Mauro Antonini | l’ex di CasaPound ci prova nelle liste di Francesco Rocca

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023), candidato per le elezioninelsembra porgere l’orecchio ad una presenza sospetta:, ex responsabile per ildi. La sua presenza nella giornata di ieri vicino alPresidente di Croce Rossa, infatti, non è certo passata inosservata ai giornalisti presenti che hanno chiesto se ci sarà anche luielettorali. Lui, dal canto suo ha tuonato: ”Sì!”., insomma, ci ri, e lo fa con il centro-destra, ovviamente. Ma ci tiene a sottolineare che preferisce non essere citato dalla stampa. Elezioninel, parla il candidato di ...