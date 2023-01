Regionali Lazio | Calenda a D’Amato | “Se con M5S | noi con candidato alternativo”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Faccelo sapere rapidamente Alessioin tempo per presentare un nostroa questo eventuale pastrocchio con i 5S. Basta giochini e alchimie. Parliamo di programmi”. Così Carlosu twitter commenta l’apertura deldel centrosinistra alla presidenza della RegioneAlessio, su un eventuale accordo con i 5 Stelle. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Fanpage.it

...del centrosinistra alla presidenza della Regione, Alessio D'Amato, ospite di 'Tagadà' su La7 tende la mano al partito di Giuseppe Conte per un'alleanza alle prossime elezioni. Da ...... abbinando il circuito Maremma Tosco Laziale al New Marathon(con due gare in comune) al ... data (anticipo di oltre 40 giorni) e valenza (quest'anno la prova assegnerà i titoli). Lo ... Regionali Lazio, Alessio D'Amato: Accordo con il M5S Pronto fino all'ultimo a ticket con Bianchi