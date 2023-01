Reggina | Coda è il sogno per l’attacco

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lalavora per acquistare Massimo, attaccante di proprietà del Genoa. Tutti i dettagli sulla trattativa Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, laavrebbe messo gli occhi su Massimodel Genoa. La trattativa sembra essere comunque complicata visto che i rossoblù lo hanno prelevato dal Lecce per 1.5 milioni di euro appena 6 mesi fa. Il club calabrese ci proverà comunque per regalarsi un colpo che potrebbe aiutarlo nella promozione in Serie A. A Reggio Calabriaritroverebbe Pippo Inzaghi, suo allenatore al Benevento tra il 2019 ed il 2020. L'articolo proviene da Calcio News 24.