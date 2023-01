(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Dalla mezzanotte di oggi e fino alle 14 di domani, giorno dei funerali del papa Emerito Benedetto XVI, l'areaSansarà, come disposto dall'ordinanza del prefetto di Roma, ...

Dalla mezzanotte di oggi e fino alle 14 di domani, giorno dei funerali del papa Emerito Benedetto XVI, l'area attorno San Pietro sarà zona rossa, come disposto dall'ordinanza del prefetto di Roma, ...Morto Benedetto XVI Con la morte discompare uno dei protagonisti della storia della ... Il Segretario della Camera del Lavoro di Bagheria interviene sull'incendio di. Escludendo l'... ++ Ratzinger:da stanotte al via zona rossa attorno San Pietro ++ ... Città del Vaticano - Il cuore fragile del Papa emerito ha ceduto. Il teologo Joseph Ratzinger è morto stamattina nel monastero Mater Ecclesiae in un clima raccolto e di preghiera.CITTA' DEL VATICANO - Il cuore fragile del Papa emerito ha ceduto. Il teologo Joseph Ratzinger è morto stamattina nel monastero Mater Ecclesiae. La notizia è stata data ...