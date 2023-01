Ratzinger | Roma si prepara ai funerali | cosa succede domani

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)siaidi Papabisogna sapere. La Capitale si è organizzata per ospitare i 60mila fedeli previsti a San Pietro in occasione deidel Papa emerito in programmamattina alle 9:30. Con tutta probabilità l’intera area che si estende tra il colonnato e il lungotevere sarà chiusa al traffico. Non si potrà passare quindi, oltre che a piazza San Pietro, per via dei Corridori, via di Borgo Santo Spirito e via della Traspontina.siaidi Papabisogna sapere I mezzi blindati si schiereranno a copertura di Porta Angelica. Saranno intensificati i servizi di sicurezza. In particolare ci saranno oltre ...