Ratzinger respinto dalla fazione gesuita?

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) C’è un video che sta circolando sulle bacheche di alcuni che danno a intendere di commemorare Papa Benedetto XVI, il video è questo: Coloro che sono rimasti scioccati dopo aver visto su Twitter il video avrebbero dovuto prestare molta attenzione, prima di tutto, a ciò che sta accadendo nel video stesso. L’avessero fatto, avrebbero notato che il primo cardinale che saluta il presidente federale della Germania Christian Wulff e non stringe la mano al Papa non è altro che il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato della Santa Sede e uno dei più fedeli seguaci di papa Benedetto XVI. Avrebbero dovuto notare anche il linguaggio del corpo: Papaè sempre calmo e sorridente, non sembra mai sorpreso. Infine, avrebbero dovuto notare che è il presidente Wulf a camminare per primo, e il Papa dietro. In conclusione, questo video non mostra cardinali e vescovi che ...