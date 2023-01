Ratzinger | l' allestimento della tomba di Benedetto XVI nelle Grotte Vaticane

Agenzia ANSA

Gli operai preparano la tomba dove verra' seppellito il papa emerito Benedetto XVI dopo i funerali.sara' sepolto al posto di Giovanni Paolo II nelle Grotte Vaticane, una cripta situata sotto la basilica e contenente piu' di 90 tombe di papi. Il corpo del suo predecessore e' stato ......chi negli anni passati aveva organizzato i piani da attuare per la possibile scomparsa di,... Attorno a San Pietro è già inuna zona rossa con accessi presidiati dalle forze dell'... Ratzinger, l'allestimento della tomba di Benedetto XVI nelle Grotte ... Gli operai preparano la tomba dove verra' seppellito il papa emerito Benedetto XVI dopo i funerali. Ratzinger sara' sepolto al posto di ...Continua il grande afflusso di fedeli per rendere omaggio a Benedetto XVI. Il giovedì 5 gennaio non sarà un giorno festivo come sarebbe se fosse ...