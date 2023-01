Ratzinger | ai funerali due delegazioni ufficiali e tanti Capi di Stato

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Città del Vaticano, 4 gen. (Adnkronos) - Aidel Papa emerito, domani in piazza San Pietro alle 9.30, ci saranno due: quella italiana guidata dal Capo delloSergio Mattarella e quella tedesca con il presidente Frank-Walter Steinmeier. Alle esequie funebri interverranno anchedi. Per la Spagna arriverà la Regina Sofia e il ministro Félix Bolaños; dal Belgio, il Re Filippo; dalla Polonia il presidente Andrzej Duda; dal Portogallo: il presidente della Repubblica Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Dalla Baviera, il governatore Markus Söder. Dalla Germania, con il presidente ci sarà anche il Cancelliere Olaf Scholz. Dall'Ungheria, aidi Benedetto XVI ci sara il presidente Katalin Novak; dalla ...

