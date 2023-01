(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sarà intitolata alJosephlache prediligeva, fiori di zucca, alici e mozzarella, che ogni settimana ordinava per il suo pranzo e per le suore che vivevano con lui. La gustosa notizia giunge dalla pizzeria sul corso di, Sor Capanna, la cittadina sul lago di Albano, dove Benedetto XVI ha vissuto per alcuni anni. “Un luogo ideale per lui – dichiara all’Adnkronos la proprietaria del ristorante, Assunta Ferrini – Il santo Padre poteva studiare, scrivere, suonare il suo amato pianoforte e una volta a settimana (veniva recapitata puntuale, prima di cena, alle ore 19.15) gustare la nostra. Era il suo segretario padre Georg che veniva ad ordinarla – ha aggiunto – Il Pontefice l’ho visto solo una volta, un uomo ...

Adnkronos

Sarà intitolata al Papa emerito Josephla pizza che prediligeva, fiori di zucca, alici e mozzarella, che ogni settimana ordinava ...La gustosa notizia giunge dalla pizzeria sul corso di...Nato in un piccolo paesino, Marktl am Inn, Josephcrebbe, studiò, divenne sacerdote e ...di nuova evangelizzazione ai colloqui con la sua cerchia di allievi nella residenza estiva di... Ratzinger, a Castel Gandolfo una pizza in onore del Papa emerito Eliminata la processione pubblica, la salma non indosserà i simboli petrini per distinguere l’emerito dal Pontefice regnante. Benedetto XVI ...Non dovesse bastare il documentatissimo pensiero di Ratzinger, lasciato in eredità all'umanità, la sua vita pressoché monacale degli ultimi tempi, la profonda religiosità e conoscenza teologica, l'imp ...