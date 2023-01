Ratzinger | 24 mila fedeli in Basilica da questa mattina

RaiNews

Con i 65fedeli registrati ieri, sono in totale 135i pellegrini che in due giorni hanno deciso di omaggiare Joseph. Sarà possibile rendere un ultimo omaggio al papa dimissionario ...In totale, al momento, sono 159i pellegrini che hanno salutato Josephda lunedì. . 4 gennaio 2023 Addio a Benedetto XVI, continua l'omaggio dei fedeli a San Pietro - Sala Stampa Santa Sede: stamani 24 mila fedeli in S.Pietro per omaggio a Benedetto XVI - Sala Stampa Santa Sede: stamani 24 mila fedeli in S.Pietro per omaggio a Benedetto XVI Sacerdoti, istituzioni e personaggi politici da tutto il mondo sono arrivati, da lunedì 2 gennaio, nella basilica di San Pietro in Vaticano per salutare Benedetto XVI. Continua, dunque, senza sosta l' ...In totale, al momento, sono 159 mila i pellegrini che hanno salutato Joseph Ratzinger da lunedì. Sono state 24 mila le persone che questa mattina, fino alle 12, hanno reso omaggio al papa Emerito Bene ...