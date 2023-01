Ragazza accoltellata a Termini | la mamma | «Abigail è ancora sconvolta e vuole tornare in Israele»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sono solo unapreoccupata per la salute della figlia. Voglio che si riprenda. So che c?è un ragazzo fermato e sospettato, spero che si faccia chiarezza su cosa è accaduto...

Corriere Roma

... l'aggressore di Abigail Dresner, la turista israelianaa Roma Termini il 31 dicembre, ... L'arresto Il 24enne polacco che ha accoltellato unaa Roma Termini il 31 dicembre scorso è ...... la turista israeliana di 24 anni,alla stazione Termini lo scorso 31 dicembre . ... 'Il mio pensiero e un augurio di pronta guarigione vanno soprattutto allaferita che andrò a ... Ragazza accoltellata a Roma Termini, arrestato a Milano l'aggressore: Aleksander Mateusz Chomiak bloccato in stazione Si tratta di un senzatetto Polacco di 25 anni, che soffrirebbe di problemi psichici. A riconoscerlo su un treno diretto a Brescia una coppia di Carabinieri fuori servizio ...Milano, 4 gen. (Adnkronos) – “Complimenti e soprattutto grazie. Inviterò questi due carabinieri in Regione per stringergli la mano”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ringra ...