Ragazza accoltellata a Termini | chi è l' aggressore Aleksander Mateusz Chomiak

Corriere Roma

Il pm di Milano Enrico Pavone in queste ore sta lavorando alla richiesta di convalida del fermo e della misura cautelare in carcere per Aleksander Mateusz Chomiak , il clochard polacco di 24 anni ...... l'aggressore di Abigail Dresner, la turista israelianaa Roma Termini il 31 dicembre, ... L'arresto Il 24enne polacco che ha accoltellato unaa Roma Termini il 31 dicembre scorso è ... Ragazza accoltellata a Roma Termini, arrestato a Milano l'aggressore: Aleksander Mateusz Chomiak bloccato in stazione Il prefetto di Roma Bruno Frattasi ha annunciato che saranno ampliate le misure di sicurezza alla stazione Termini di Roma dopo ...Si tratta di un senzatetto Polacco di 25 anni, che soffrirebbe di problemi psichici. A riconoscerlo su un treno diretto a Brescia una coppia di Carabinieri fuori servizio ...