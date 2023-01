Ragazza accoltellata a Roma | il carabiniere che l’ha fermato | “Gli ho chiesto se era lui e ha fatto un cenno di assenso”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Si nascondeva su un treno, ha provato a fuggire ma l’ho rincorso. L’ho riconosciuto proprio dal cappellino e dalle scarpe rosse. Ho una buona memoria fotografica, quindi appena vedo un volto, anche solo di sfuggita e per pochi secondi, riesco a individuarlo con facilità. Mi era arrivato la mattina stessa il video dell’aggressione e sono stato sicuro”. A parlare, intervistato da alcuni quotidiano, è Filippo Consoli, il brigadiere dei carabinieri – che insieme alla moglie anche lei militare dell’Arma – è riuscito a bloccare il giovane polacco che ha aggredito la turista israeliana alla stazione Termini di. Aleksander Mateusz Chomiak era su un treno diretto a Brescia quando ha incrociato Consoli e Nicoletta Piccoli. I coniugi erano in partenza per il ponte dell’Epifania e pensavano di poter trascorrere qualche giorno di vacanza. “Siamo saliti a bordo e quel giovane ...

Corriere Roma

AGI - 'Sono estraneo ai fatti. Non sono io quello che si vede nel video'. Lo ha detto durante l'interrogatorio Aleksander Mateusz Chomiak, accusato di aver accoltellato unaisraeliana di 24 anni la sera del 31 dicembre alla stazione Termini. Aleksander Mateusz Chomiak, il 25enne polacco arrestato ieri per aver aggredito una turista israeliana alla stazione ...Resta da accertare se tra il 25enne e laci siano stati "contatti" precedenti al raid. ... ha dichiarato la mamma della turista israelianal'ultimo dell'anno, intervista dal ... Ragazza accoltellata a Roma Termini, arrestato a Milano l'aggressore: Aleksander Mateusz Chomiak bloccato in stazione AGI - "Sono estraneo ai fatti. Non sono io quello che si vede nel video". Lo ha detto durante l'interrogatorio Aleksander Mateusz Chomiak, accusato di aver accoltellato una ragazza israeliana di 24 ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...