Quella lettera a Maria De Filippi mai recapitata che avrebbe potuto salvare la vita di Donatella

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) UnaDe, un ultimo grido d’aiuto da parte di, morta suicida in carcere. 27 anni,aveva scritto una toccantealla conduttrice, forse spinta dalle storie a lieto fine di C’è Posta Per Te o forse solo per la stima che nutriva nei confronti di, un personaggio “di casa” ormai in Italia.però non è mai stata spedita e non è mai stata letta da. Sicuramente, se l’avesse letta,Del’aiutata a cambiareraccolto e ascoltato le sue preghiere e l’supportata, magari nella ricerca di un lavoro. Purtroppo ...