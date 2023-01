Quel mostro di suocera film stasera in tv 4 gennaio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)diè ilin tv mercoledì 42023 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVdiin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Monster-in-Law USCITO IL: 7 ottobre 2005 GENERE: Commedia REGIA: Robert Luketic: Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Wanda Sykes, Adam Scott, Annie Parisse, Monét Mazur, Will Arnett, Elaine Stritch, Stephen Dunham, Jimmy Jean-Louis, Stephanie ...