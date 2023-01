La Stampa

...di ricreare una sonorità aggressiva e sporca che potesse replicare la forma sonora di... Quando avverti quest'di cose, hai la sensazione di percepire un taglio nella tela di una partitura. Ma ......4 miliardi (investimenti di RFI in collegamenti ferroviari, sisma bonus,bonus, investimenti in ...collegati alla preparazione di tutto l'apparato normativo e regolamentare per poter eseguire... Quegli eco-guerrieri che lo stato vuole in carcere Il Senato si costituirà contro gli attivisti ambientali che sabato hanno imbrattato il portone di Palazzo Madama. Loro, arrestati e rilasciati, replicano “Il Senato si occupi del collasso eco-climatic ...Eco-attivisti, eco-terroristi o vittime di eco-ansia Una cosa è sicura. I tre ragazzi di "Ultima Generazione" arrestati dopo aver imbrattato lunedì mattina la facciata di Palazzo Madama non sono nuov ...