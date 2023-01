Quanto costa la benzina a San Marino | italiani in coda per il rifornimento super scontato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)inper farea San. E’ questa la notizia delle ultime ore dopo gli aumenti al costo del carburante (in Italia) dovuto alla fine dello sconto sulle accise; e così, anziché pagare diesel ea prezzo pieno nel nostro Paese gli automobilisti si recano nel ‘mini-stato’ dove è possibile risparmiare anche fino a 20 euro per il pieno.fare il pieno a SanMa qual è il reale risparmio? Considerevole vedendo i prezzi praticati nei distributori: sì perché il diesel viene erogato a circa 1.55 euro al litro mentre per lasiamo attorno a 1.48 euro/litro. In Italia invece, secondo Staffetta Quotidiana, la media dei prezzi (self) è ormai a 1.87/litro per il diesel e circa 1.80 per la ...