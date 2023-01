Quanto aumenterà il gas nel 2023? Ecco come risparmiare

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il mese di dicembre è stato contrassegnato dall’aumento dei costi del gas, che sul mercato all’ingrosso ha subito incrementi già ipotizzati. Cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi?stanno le cose a gennaio? Analizziamo brevemente l’andamento dell’indice TTF rispetto al 2022 al fine di comprendere quello che sta succedendo in questi giorni e quali soluzioni adottare per pagare bollette meno care già a partire da questo mese. Scopri quali sono le offerte gas più convenienti Aumento gas: cosa sta succedendo a gennaioIl TTF è uno degli indici di riferimento utilizzati per calcolare il prezzo del gas. Il prezzo del mese di gennaiosi è ridotto rispetto a dicembre 2022, arrivando a toccare i minimi di dicembre 2021, quando era inferiore ai 70 euro per MWh. Il Presidente di ARERA (Autorità di ...