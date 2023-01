Qualificazioni Parigi 2024 | vela | regolamento | come funziona? Le chances per l’Italia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca infatti sempre meno ai Giochi Olimpici die le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche la WS (World Sailing) per quanto riguarda la. Alle Olimpiadi transalpine parteciperanno in tutto 330 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. La Francia, in quanto Paese organizzatore, avrà sette posti assicurati per genere, mentre saranno quattro in tutto gli Universality Places (due femminili e due maschili). In ogni caso, ogni Nazione potrà essere rappresentata da un massimo di sette atleti ed una imbarcazione per evento. Saranno dieci gli eventi: iQFOiL, kite, ILCA 7, 49er per gli uomini, iQFOiL, kite, ILCA 6 e 49er FX per le donne, 470 e Nacra 17 per equipaggi misti. Ma...

SPORTFACE.IT

2024,PALLANUOTO: COME FUNZIONANO IL CALENDARIO COMPLETO 2023 DI PALLANUOTO (in aggiornamento) 3 marzo - 5 marzo: Final Six Coppa Italia femminile 10 marzo - 12 marzo: Final ...Ma come funzionano le2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI2024: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT TUTTI I REGOLAMENTI DI QUALIFICAZIONE... Qualificazioni Parigi 2024, tennistavolo: regolamento, come ... Tennistavolo, come funzionano le qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024 Regolamento e ciò che serve sapere: le chances per l'Italia ...Ciclismo su pista, come funzionano le qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024 Il regolamento e le possibilità per l'Italia ...