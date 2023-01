(Di mercoledì 4 gennaio 2023) - 'Tutte calunnie' si difende la ex vicepresidente del Parlamento Ue. Secondo l'accusa ci sarebbero 20 mln di euro depositati sulla banca Bladex. Cozzolino pronto a rinunciare all'immunità ...

TGLA7

- 'Tutte calunnie' si difende la ex vicepresidente del Parlamento Ue. Secondo l'accusa ci sarebbero 20 mln di euro depositati sulla banca Bladex. Cozzolino pronto a rinunciare all'immunità ......a Panama il, si cercano i conti offshore della socialista Kaili mentre il Pd voterà la revoca dell'immunità al suo europarlamentare Cozzolino. L' antiriciclaggio greco chiededei ... Qatargate, verifica sui soldi a Panama di Eva Kaili "Tutte calunnie" si difende la ex vicepresidente del Parlamento Ue. Secondo l'accusa ci sarebbero 20 mln di euro depositati sulla banca Bladex. Cozzolino pronto a rinunciare all'immunità parlamentare ...Dopo i sequestri di contanti in casa dell'ex vicepresidente, la Grecia ha chiesto a Panama informazioni su un conto intestato a lei e ai suoi genitori. Si cercano circa 20 milioni di euro provenienti ...