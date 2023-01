Qatargate | si cercano a Panama i conti offshore della Kaili

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Non solo i contanti trovati negli appartamenti. Le autorità greche hanno chiesto allo Stato diinformazioni su un conto intestato all’ex vice presidente dell’Eurocamera, Evae ai suoi genitori, e depositato presso la locale Bladex Bank. Le autorità greche hanno chiesto ainformazioni su un conto intestato all’ex vice presidente dell’Eurocamera EvaÈ lì che, secondo l’autorità anti-riciclaggio ellenica, potrebbero essere confluiti venti milioni di euro con provenienza Qatar. Si potrebbe così aprire un nuovo filone dell’inchiesta che ha travolto l’Europarlamento, proprio mentre dal Pd arriva il sì convinto alla revoca dell’immunità chiesta dagli inquirenti belgi per gli eurodeputati socialisti Marc Tarabella e Andrea Cozzolino. La richiesta avanzata da Atene è in attesa di ricevere una risposta. ...

Agenzia ANSA

Negli esteri, ancora, ci sono 'nuove verifiche sui conti all'estero' di Kaili e i protagonisti del. Si20 milioni. In foto - notizia il colpevole dell'accoltellamento alla stazione ...Si allarga a Panama il, sii conti offshore della socialista Kaili mentre il Pd voterà la revoca dell'immunità al suo europarlamentare Cozzolino. L' antiriciclaggio greco chiede verifica dei trasferimenti ... Qatargate si allarga a Panama, si cercano conti all'estero Oltre ai 750mila euro sequestrati all’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, trovati in contanti all’interno di alcune valigie disseminate per le case di Bruxelles intestate a lei e ai su ...Non solo valigie piene di contanti disseminate per le case di Bruxelles ma anche conti nei paradisi offshore. Rischia di allargarsi ulteriormente il Qatargate, e non solo dal punto di vista degli euro ...