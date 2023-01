Qatargate | Atene chiede di accedere ai conti di Eva Kaili a Panama | si cercano 20 milioni di euro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Oltre ai 750milasequestrati all’ex vicepresidente del Parlamentopeo Eva, trovati in contanti all’interno di alcune valigie disseminate per le case di Bruxelles intestate a lei e ai suoi familiari, potrebbero esserci altri 20disu un conto della deputata greca registrato nello Stato di. e autorità dihanno chiesto informazioni su un deposito presso la banca locale Bladex Bank, dove l’antiriciclaggio ellenica sospetta siano confluite altre somme arrivate dal Qatar. L’esistenza di questiera stata smentita dalla banca, che aveva definito “false” le informazioni visto che la Bladex, che fornisce servizi solo ad altre banche e imprese, non ha registrato alcun “fondo” riferibile in modo “diretto o indiretto” ...

I nomi di Tarabella e Cozzolino erano già finiti a più riprese nelle notizie sulle carte del, e l'abitazione di Tarabella era stata perquisita alla presenza della presidente dell'Eurocamera ...Rischia di allargarsi ulteriormente il, e non solo dal punto di vista degli eurodeputati ... La richiesta avanzata daè in attesa di ricevere una risposta. Di certo, la pista dei ... Qatargate, Atene chiede a Panama informazioni sui conti di Eva Kaili: «20 milioni trasferiti da Doha» Non solo valigie piene di contanti disseminate per le case di Bruxelles ma anche conti nei paradisi offshore – Le autorità greche hanno chiesto allo Stato di Panama informazioni su un conto intestato ...on solo valigie piene di contanti disseminate per le case di Bruxelles ma anche conti nei paradisi offshore. il Pd voterà per la revoca dell'immunità al suo euoparlamentare Cozzolino (ANSA) ...