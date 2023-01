Putin ordina la proiezione di documentari sull’invasione dell’Ucraina

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il presidente russo Vladimir . Isaranno incentrati sulla propaganda russa secondo cui la Russia ha invaso l’Ucraina per “liberarla” dai neonazisti. InvasioneladiMentre proseguono i bombardamenti in Ucraina, il presidente russo Vladimirhato al suo governo di

LE MOSSE DELLO ZARintanto si affretta a produrre una serie di provvedimenti a favore delle ...pure di produrre e trasmettere alla Tv docu - film sulla guerra e sulla 'lotta alla ...la proiezione di documentari patriottici nei cinema. Saranno dedicati all'invasione dell'Ucraina e alla lotta contro l'ideologia "neo - nazista" di Kiev. Lo riferisce Moscow Times, ... Putin ordina proiezione documentari su operazione in Ucraina La strage e la rivolta. È un day after terribile per i vertici militari russi e per il Cremlino. Insorgono i blogger militari e i politici del Donetsk, una delle regioni annesse da Putin ...Le notizie sulla guerra di mercoledì 4 gennaio, in diretta. nella notte sirene antiaereo in varie zone del Paese, bombe russe su Zaporizhzhia ...