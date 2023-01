“Putin è malato da molto tempo | morirà in fretta” | assicura il capo dell’intelligence ucraina

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il presidente russo Vladimir? “E’da, sono sicuro che abbia il cancro. Penso chein. Spero presto“. Ne è convinto ilmilitare, Kyrylo Budanov il quale, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente statunitense ‘Abc’, si è detto certo che, gravemente minato dal cancro, lo ‘Zar’ è ormai destinato a morte certa. Budanov: le conferme giunte da fonti interne al Cremlino, ‘intercettate’ dagli uomini ‘dei servizi’ di Kiev In realtà della ‘presunta’ grave malattia del presidente russo (che in realtà in molti hanno attribuito ad una patologia progressiva), se ne parla già da diversi mesi ma, stando a quanto riferito da Budanov, a confermare tutto ciò sarebbero state ...

