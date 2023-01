Psg | RMC Sport | Messi verso il rinnovo

TUTTO mercato WEB

La stella brasiliana è tornata in campo dopo la delusione Mondiale e lo ha fatto in- ... va diritto nello spogliatoio e dopo essersi cambiato, secondo quanto riportato daSport, avrebbe ...... il commento del giocatore ripreso daSport . window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function()... tutte le notizie di mbappemessi Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "... RMC Sport - Paris Saint-Germain, Messi verso il rinnovo: a fine mese la firma sul contratto Microsoft et nos fournisseurs tiers utilisent des cookies pour stocker et accéder à des informations telles que des identifiants uniques pour fournir, maintenir et améliorer nos services et publicités ...De retour au Paris Saint-Germain, Lionel Messi (35 ans, 19 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison) ...