PSG | Messi torna a Parigi | “Ringrazio tutti per l’accoglienza | non vedo l’ora di tornare in campo”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’attaccante del PSG, Lionel, ha fatto ritorno a, dopo il Mondiale vinto e in festeggiamenti in Argentina. Il calciatore ha ringraziatoper, affermando ora di volersi concentrare sulle sfide con il proprio club. Queste le sue parole: “di cuore i miei compagni di squadra e tutte le persone del club perche mi hanno riservato. Sonoto e nondi continuare a raggiungere gli obiettivi di questa stagione, stavolta col PSG”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo(@leo) SportFace.

