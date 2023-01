PSG | Lionel Messi nella bufera | il gesto che nessuno si aspettava

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Crisi nera del dopo la fine del mondiale, colpa dio di Mbappe? Tifosi su tutte le furie PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo la ripresa del campionato le difficoltà della squadra più in vista del mondo sono parse subito chiare, una vittoria arrivata grazie ad un rigore allo scadere ed una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Dopo oltre due settimane di festeggiamenti, torna ancheMessi in casa. E' l'ultimo argentino a rientrare dopo la vittoria dei Mondiali in Qatar e ha già saltato due partite con la maglia dei parigini. Il 35enne, però, è tornato finalmente ad ...Messi è tornato oggi al centro di allenamento del Paris SG, ha annunciato il club. Fresco ... È l'ultimo giocatore delimpegnato nel Mondiale a tornare sui campi di allenamento. Kylian Mbappé, ... PSG, rinnovo di Lionel Messi: fissato l’incontro Lionel Messi, la estrella del PSG y Argentina, regresó hoy a los entrenamientos de club entre sonrisas. Ojo al pasillo de honor con el que le han recibido los empleados y los compañeros. El club capit ...Dopo il trionfo con l'Argentina in Qatar, la Pulce è tornato ad allenarsi accolto dagli applausi dei compagni. In campo tra una settimana ...