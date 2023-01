Provincia di Crotone | incontro tra il presidente Ferrari e il neo commissario dell’Asp di Crotone dott ssa Simone Carbone

wesud

Il maggior numero di casi è stato riscontrato nelladi Cosenza (+229) , seguita da Reggio Calabria (+147) , Catanzaro (+146) ,(+62) e Vibo Valentia (+41) , mentre i restanti casi ...: CASI ATTIVI 98 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 89 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58815 (58539 guariti, 276 deceduti). " Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1475 (37 in reparto, 6 ... Il presidente della Provincia di Crotone Ferrari incontra il ... Si apre l’anno a Crotone nel segno della riqualificazione infrastrutturale del suo porto, che sarà interessato dall’apertura di diversi cantieri finalizzati alla complessiva rigenerazione dello scalo.Sono 6.242 i soggetti attualmente positivi al Covid in Calabria, 202 le persone ricoverate. Incidenza di esiti positivi al 18,74% ...