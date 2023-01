Protagonisti del Romeo e Giulietta di Zeffirelli chiedono i danni dopo 55 anni | Costretti a girare scene di nudo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) I due attori, Olivia Hussey e Leonard Whiting, che hanno interpretato gli amanti adolescentinell’adattamento di Francodel 1968, hanno intentato una causa contro la Paramount Pictures per una scena dinon autorizzata. Hussey e Whiting, che avevano rispettivamente 15 e 16durante le riprese, hanno ricevuto ciascuno un Golden Globe per la loro interpretazione nel film. Oggi settantenni, i due attori hanno sporto denuncia la scorsa settimana a Santa Monica, in California, contro la Paramount, che ha prodotto il film, per averli sfruttati sessualmente quando erano ancora minorenni, con immagini di glutei e seno. Secondo la citazione, consultata da Afp, il regista italiano Franco, morto nel 2019, aveva insistito pesantemente affinche’ ...