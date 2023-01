Prossimo turno Serie A calcio | chi gioca il 7-9 gennaio | orari | programma | tv | streaming DAZN e Sky

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) LaA 2022-2023 digiocherà di nuovo nelfine settimana di: si inizia con i tre anticipi di sabato 7, poi le altre partite andranno in scena tra domenica 8, con cinque partite, e lunedì 9, con due posticipi. Di seguito il calendario completo, ildettagliato e glidi tutte le partite della 17ma giornata dellaA 2022-2023 di. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky ecome di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite principali. Guarda laA disua partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi.A 7-9 ...

Eurosport IT

...le polacche Swiatek e Linette che vincono senza storia ed anche nel doppio misto la coppia Hurkacz/ Swiatek si mostra più abituata a questi livelli e si aggiudica la qualificazione al. ...BASKET - Neldel campionato di basket di A1 femminile Le Mura Lucca affronta il Crema del coach lucchese Beppe Piazza che in classifica si trova due punti sopra le biancorosse. Si tratta già di uno ... TENNIS - United Cup 2023: per l'Italia ostacolo Polonia nel ... La Serie A 2022-2023 di calcio giocherà di nuovo nel prossimo fine settimana di gennaio: si inizia con i tre anticipi di sabato 7, poi le altre partite andranno in scena tra domenica 8, con cinque par ...L’Italia si è qualificata alla semiifnale della United Cup 2023, la nuova competizione per Nazionali di tennis che si sta disputando sul cemento australiano. Gli azzurri hanno perso con la Polonia per ...