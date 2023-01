Processo FTX | atto primo

Tiscali

Sam Bankman - Fried si dichiara innocente Sam Bankman - Fried, il fondatore di, che prima del fallimento era la più grande borsa di criptovalute degli Stati Uniti , si è ...In attesa che il...Il giudice ha stabilito che ilper il fondatore dell'exchange di criptovalute, finito in bancarotta nei mesi scorsi in quello che è uno degli scandali finanziari più importanti della ... Processo per il crack di FTX: le incredibili dichiarazioni di SBF che fanno "impazzire" gli investitori traditi Processo per il crack di FTX: le incredibili dichiarazioni di SBF che fanno "impazzire" gli investitori traditi Prosegue la telenovela FTX (perché ormai di questo si tratta). Il fondatore ed ex campio ...Si è dato via al processo per la condanna di Sam Bankman Fried, l’ex CEO di FTX coinvolto nello scandalo che ha visto la sua azienda implodere l’11 novembre 2022, la difesa di SBF parte proprio dal su ...