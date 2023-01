Probabili formazioni Spezia-Atalanta | a cosa pensano i due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023), ai duein vista del match di oggi al Picco. Le possibili scelte La Serie A torna a prendersi la scena. Tra i vari match in campo per la sedicesima giornata ci sarà anche, con i liguri a caccia di punti per la salvezza, mentre i bergamaschi hanno bisogno di vincere per riavvicinarsi alle zone calde dell’alta classifica. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, riporta quelle che sono ledella sfida:(3-5-2): Zoet; Caldara, Kiwior, Nikolau; Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Moutinho; Gyasi, Nzola. All. Gotti.(3-4-1-2): Sportiello; ...