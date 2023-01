Prezzo gas | scende a 65 euro Mgw | ai minimi dal novembre 2021

Nuovo crollo deldelsul mercato di Amsterdam. I future Ttf, benchmark deldel metano in Europa, hanno perso un altro 10%, attestandosi a 65 euro al megawattora, ai minimi dal novembre 2021. Sul ...Ildelprecipita dell'11%, quello del petrolio di oltre il 4%. L'inflazione rallenta in Francia, in Germania. Attesa per i verbali della Federal Reserve. Spread in calo a 201 punti (Il Sole 24 ...Effetto crisi climatica sui costi delle materie prime. Ma i consumatori devono attendere ancora per notare una diminuzione nelle spese ...I prezzi del gas nell’Ue sono tornati ai livelli pre-guerra, ma restano comunque molto al di sopra della media degli ultimi dieci anni. Le industrie sono in difficoltà. Qual è la situazione in Europa… ...