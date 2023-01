Prezzo benzina | super servito balza a 1 | 95 euro l dopo eliminazione taglio

Corriere della Sera

... con punte di 135 euro per megawattora - sebbene ieri al Ttf ilfosse sceso intorno ai 70,8 ... Niente proroghe sui tagli delle accise sulla, la quale ha raggiunto picchi di 2 euro al ......allo strabiliantedi 1,85 milioni di dollari come dire 26 volte superiore al più costoso modello Ford, l'F - 450 Super Duty con quale, peraltro, condivideva la stessa motorizzazione a, ... Perché il prezzo di benzina e diesel aumenta: solo colpa delle accise Domande e risposte Vediamo insieme in quali casi e a quali temperature è possibile trovarsi dinnanzi alla benzina auto ghiacciata.Il 2023 parte con prezzi in aumento sulla rete carburanti per la fine dello sconto sulle accise introdotto dal 22 marzo e poi ridotto da dicembre. Dal 1° gennaio sono state infatti ripristinate le… Le ...