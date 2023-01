Previsioni del mercato azionario per il 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Secondo gli analisti e i più informati broker c’è una luce in fondo al tunnel, per quanto riguarda ilodierno. I prezzi delle azioni guardano avanti e riceveranno una spinta se gli utili inizieranno a rimbalzare verso la fine del. “Il 30 settembre, il quarto trimestre di quest’anno e i primi due trimestri del prossimo anno dovevano essere tutti positivi. Ora il quarto trimestre di quest’anno e il secondo trimestre del prossimo anno dovrebbero essere negativi e il primo trimestre del prossimo anno dovrebbe aumentare solo dell’1%”, ha affermato Stovall di CFRA. “Questo mi dice che le stime sono diminuite in modo piuttosto drammatico e che potremmo andare verso una recessione degli utili, che in genere coincide con una recessione economica”. Con un ampio inasprimento degli asset, i ricavi aziendali dovrebbero ...