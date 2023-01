“Presenza di cadmio” | il ministero della Salute richiama alcuni lotti di riso prodotti per Esselunga

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) È stato emesso un richiamo perdia chicco lungo B di marchio Smart, prodotto perSpa, per viapossibiledi. Ilha pubblicato sul sito il richiamo dell’azienda produttrice, Panigada T & F Snc. Il richiamo, nello specifico, riguarda il prodotto venduto in sacchetti da 5 kg con scadenza 06/10/2023, 07/10/2023, 10/10/2023, 19/10/2023, 20/10/2023, 11/11/2023, 12/11/2023, 15/11/2023, 16/11/2023, 17/11/2023, 18/11/2023, 19/11/2023 e 25/11/2023 (corrispondenti aidi produzione). A scopo precauzionale, chi avesse acquistato il prodotto corrispondente ad una delle suddette scadenze è invitato a non consumarlo e a riconsegnarlo in ...

