Premier League | LIVE Crystal Palace-Tottenham 0-0 | Scamacca porta in vantaggio il West Ham

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Non scende in campo solo la Serie A ma anche la. Quattro partite in programma. Alle 20:45, la sfida salvezza tra Southampton...

la Repubblica

Wilfred Gnonto, attaccante del Leeds, ha trovato il suo primo gol incontro il West Ham Wilfred Gnonto, attaccante del Leeds, ha trovato il suo primo gol incontro il West Ham. Il classe 2003 ha sbloccato la sfida contro gli Hammers con un ...Il motivo è che l'ex del Manchester United si è "guadagnato" una squalifica di due turni negli ultimi giorni della sua permanenza in. La federazione inglese ha squalificato CR7 per ... Diretta Aston Villa - Wolves (0-0) Premier League 2022 - la Repubblica A San Siro si gioca il big match della ripresa del campionato. Inzaghi sceglie Darmian al posto di Dumfries sulla destra, la fascia di Kvaratskhelia. Assente Brozovic in mezzo. Davanti il partner di L ...McKennie in cima alla lista dei partenti in casa Juventus. Il possibile scambio in Premier League, tutte le cifre e i dettagli ...