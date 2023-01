Premier League | LIVE Crystal Palace-Tottenham 0-0 | Nottingham in vantaggio sul Southampton

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Non scende in campo solo la Serie A ma anche la. Quattro partite in programma. Alle 20:45, la sfida salvezza tra...

la Repubblica

Il motivo è che l'ex del Manchester United si è "guadagnato" una squalifica di due turni negli ultimi giorni della sua permanenza in. La federazione inglese ha squalificato CR7 per ...... il Wolfsburg in Germania, mentre Nottingham Forest e Southampton inMcKennie in cima alla lista dei partenti in casa Juventus. Il possibile scambio in Premier League, tutte le cifre e i dettagli ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...