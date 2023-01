Premier League | i risultati della 19esima giornata

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Iserali delle sfide divalida per la. Tutti i dettagli sulle sfide Dopo la vittoria del Brentford contro il Liverpool che ha aperto la, in serata ci sono state altre quattro partite di. Il Manchester United si è imposto facilmente sul Bournemouth, mentre il Brighton di Roberto De Zerbi ha dato spettacolo sul campo dell’Everton.– Leicester City 0-1 Fulham Arsenal 0-0 Newcastle Everton 1-4 Brighton Manchester United 3-0 Bournemouth L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Newcastle ha fermato sullo 0 - 0 l'Arsenal di Arteta, capolista in. Tutti i dettagli sulla sfida Il Newcastle di Eddie Howe è riuscito nell'impresa di fermarsi sullo 0 - 0 l'Arsenal di Mikel Arteta all'Emirets Stadium. I bianconeri continuano così la ...20no stop . Dopo le gare di capodanno e quelle di ieri, termina oggi con quattro partite il 18esimo turno del campionato inglese , il secondo in scena dopo la ripresa post Mondiale, che è ... I pronostici di martedì 3 gennaio: in campo Premier League e Coppa del Re Finisce senza gol e con poche emozioni il big match tra Arsenal e Newcastle. Gli uomini di Arteta sono stati bloccati dall'organizzata difesa ospiete (che in 18 gare di campionato ha subito solo 11 ...Il video con gli highlights di Arsenal-Newcastle 0-0, match valido per la diciannovesima giornata di Premier League 2022/2023. A Emirates netto predominio territoriale e dal punto di vista delle occas ...