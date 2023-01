Preghiera del mattino del 4 Gennaio 2023 | “Donami la Tua presenza”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Farodiroma

... che rappresentano - anche grazie alla competenzaCuratore, cui va il nostro sentito ... "Che cosa mai potrebbe salvarci se non l'amore" ha chiesto ai giovani nella veglia dia Colonia, ...... che non è ideologia, deve continuamente essere alimentata dallae dalla celebrazione della liturgia emistero eucaristico.resto il nome stesso assunto da Ratzinger, che si ... La preghiera del Papa per Benedetto e "per tanti fratelli e sorelle ... Ringraziamo Dio per averci donato Papa Benedetto XVI: con la sua parola e la sua testimonianza ci ha insegnato che con la riflessione, con il pensiero, lo studio, l’ascolto, il dialogo e soprattutto ...Negli ultimi anni l'Azerbajgian ha intensificato la persecuzione di giornalisti, operatori dei diritti umani, minoranze etniche e società civile.